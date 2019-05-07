Мнение жителей Баку учтут при разработке нового Генплана столицы

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Основой нового генерального плана Баку станут четыре ключевых приоритета.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев заявил на пленуме правления Союза архитекторов.

По его словам, эти приоритеты определены на основе концепции развития Баку и заключаются в следующем:

1. Сбалансированное зонирование территории города и формирование альтернативных центров и подцентров наряду с традиционным центром в целях обеспечения устойчивого развития;

2. Регенерация городской и окружающей среды, обеспечение рационального использования территорий и комфортного проживания населения;

3. Сохранение национально-культурного наследия и архитектурного облика города, обогащение его культурной жизни.

4, Поэтапный переход экономики города в постиндустриальную эпоху.

С.Нуриев рассказал, что при разработке концепции развития Баку был проведен опрос среди отечественных специалистов и городских жителей, и их мнение будет учтено при разработке Генплана.