Мнение жителей Баку учтут при разработке нового Генплана столицы

Основой нового генерального плана Баку станут четыре ключевых приоритета.
Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев заявил на пленуме правления Союза архитекторов.
По его словам, эти приоритеты определены на основе концепции развития Баку и заключаются в следующем:
1. Сбалансированное зонирование территории города и формирование альтернативных центров и подцентров наряду с традиционным центром в целях обеспечения устойчивого развития;
2. Регенерация городской и окружающей среды, обеспечение рационального использования территорий и комфортного проживания населения;
3. Сохранение национально-культурного наследия и архитектурного облика города, обогащение его культурной жизни.
4, Поэтапный переход экономики города в постиндустриальную эпоху.
С.Нуриев рассказал, что при разработке концепции развития Баку был проведен опрос среди отечественных специалистов и городских жителей, и их мнение будет учтено при разработке Генплана.
Aynur BayramovaАвтор новости