Mitsubishi приостанавливает поставки новых моделей в Европу

При этом продажа и обслуживание представленных ранее в этом регионе моделей будут продолжены

Японский концерн Mitsubishi Motors решил заморозить внедрение своих новых моделей на европейский рынок, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

При этом продажа и обслуживание представленных ранее в этом регионе моделей будут продолжены.

Кроме того, Mitsubishi Motors отчитался о чистом убытке за первый квартал 2020 финансового года (1 апреля - 30 июня) в размере около 176 млрд иен (около 1,6 млрд. долларов США). По данным агентства Kyodo, концерн потерял деньги из-за снижения продаж из-за коронавируса нового типа.

Mitsubishi Motors также опубликовал прогноз, согласно которому операционные убытки концерна в 2020 финансовом году (завершится 31 марта 2021 года) составят 140 млрд иен (около 1,3 млрд. долларов США). При этом чистый убыток акционеров материнской компании Mitsubishi Motors достигнет за этот период 360 млрд иен (около 3,4 млрд. долларов США).

Между тем автопроизводитель рассчитывает, что спрос в этой сфере "постепенно восстановится ко второй половине [текущего] финансового года".