Мишустин: Транспортный коридор "Север-Юг" откроет новые возможности для торговли

Международный транспортный коридор "Север-Юг" откроет новые возможности для торговли и бизнеса.

Международный транспортный коридор "Север-Юг" откроет новые возможности для торговли и бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал, выступая на заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Россия вместе с партнерами по СНГ и Ираном продвигает международный транспортный коридор "Север-Юг". Проводим целый комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции инфраструктуры железнодорожных, автомобильных и морских перевозок. Это откроет новые возможности для торговли, даст дополнительные преимущества бизнесу", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что работа по обеспечению транспортной связанности стран ШОС и выстраиванию надежных и эффективных логистических маршрутов является приоритетом.

"Максимально используя транзитный потенциал как по направлению Восток-Запад, так и по направлению "Север-Юг", мы сможем нарастить грузопотоки, сделать поездки удобнее для граждан", - подытожил он.