Мирзоян: Армения и Турция оценят технические возможности ж/д Гюмри-Карс

Армения и Турция договорились совместно оценить технические требования для запуска железнодорожной линии Гюмри-Карс.

Армения и Турция договорились совместно оценить технические требования для запуска железнодорожной линии Гюмри-Карс.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Это дополняет ранее принятые решения о прямых авиарейсах Армения-Турция и взаимной отмене запретов на грузоперевозки. Наряду с запуском железной дороги между Арменией и Азербайджаном, это обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом, Черным морем, Каспийским морем и Средиземным морем", - отметил Мирзоян.