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Мирзоян: Армения и Турция оценят технические возможности ж/д Гюмри-Карс

Мирзоян: Армения и Турция оценят технические возможности ж/д Гюмри-Карс Армения и Турция договорились совместно оценить технические требования для запуска железнодорожной линии Гюмри-Карс.
Инфраструктура
18 октября 2024 г. 15:24
Мирзоян: Армения и Турция оценят технические возможности ж/д Гюмри-Карс

Армения и Турция договорились совместно оценить технические требования для запуска железнодорожной линии Гюмри-Карс.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Это дополняет ранее принятые решения о прямых авиарейсах Армения-Турция и взаимной отмене запретов на грузоперевозки. Наряду с запуском железной дороги между Арменией и Азербайджаном, это обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом, Черным морем, Каспийским морем и Средиземным морем", - отметил Мирзоян.

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Версия на английском языке Mirzoyan: Armenia, Türkiye to assess technical capabilities of Gyumri-Kars railway
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN rəhbəri: Türkiyə ilə Gümrü-Qars dəmir yolunun texniki imkanlarını qiymətləndirəcəyik

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