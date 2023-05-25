Мирзиёев пригласил страны ЕАЭС вместе построить железную дорогу из Узбекистана в Пакистан

Узбекистан разрабатывает проект железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан и предлагает другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) присоединиться к работе.

Узбекистан разрабатывает проект железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан и предлагает другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) присоединиться к работе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

"В нынешних реалиях важно усилить совместную работу по формированию альтернативных транспортных коридоров и создания устойчивых логистических цепочек <…>. Приглашаем также присоединиться к работе проектного офиса по реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан", - сказал Мирзиёев.