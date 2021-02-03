О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мировые пассажирские авиаперевозки рухнули на 66% в 2020 году

Мировые пассажирские авиаперевозки рухнули на 66% в 2020 году IATA: Это самый резкий спад в истории авиации
Инфраструктура
3 февраля 2021 г. 18:29
Мировые пассажирские авиаперевозки рухнули на 66% в 2020 году

Темпы падения мировых пассажирских авиаперевозок в 2020 году составили рекордные для отрасли 65,9%.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Объем международных пассажирских авиаперевозок, по оценкам IATA, в 2020 году в годовом выражении упал на 75,6%, внутренних — на 48,8%. При этом в декабре 2020 года международные перевозки снизились на 85,3%, а внутренние — на 42,9%. Общий спад составил по итогам декабря 69,7%.

"Декабрьские данные подтверждают, что восстановление авиаперевозок находится на стадии стагнации. Пассажирооборот упал на 69,7% в годовом исчислении, что в целом соответствует снижению в ноябре и октябре. В 2020 году пассажиропоток в целом упал на 66% — это, безусловно, самый резкий спад в истории авиации", — говорится в сообщении.

По данным IATA в региональном разрезе, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показатель пассажирских авиаперевозок упал в 2020 году на 80,3%. Пассажирские авиаперевозки в Латинской Америке снизились на 71,8%, в Европе — на 73,7%, в Африке — на 69,8%, в Северной Америке — на 75,4% и в странах Ближнего Востока — на 72,9%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
28 января 2021 г. 00:21
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
28 января 2021 г. 19:00
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
ФотоВ Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
31 января 2021 г. 04:46
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
1 февраля 2021 г. 11:42
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
1 февраля 2021 г. 15:14
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
2 февраля 2021 г. 13:17
Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления
Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления
28 января 2021 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi