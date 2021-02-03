Мировые пассажирские авиаперевозки рухнули на 66% в 2020 году

IATA: Это самый резкий спад в истории авиации

Темпы падения мировых пассажирских авиаперевозок в 2020 году составили рекордные для отрасли 65,9%.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Объем международных пассажирских авиаперевозок, по оценкам IATA, в 2020 году в годовом выражении упал на 75,6%, внутренних — на 48,8%. При этом в декабре 2020 года международные перевозки снизились на 85,3%, а внутренние — на 42,9%. Общий спад составил по итогам декабря 69,7%.

"Декабрьские данные подтверждают, что восстановление авиаперевозок находится на стадии стагнации. Пассажирооборот упал на 69,7% в годовом исчислении, что в целом соответствует снижению в ноябре и октябре. В 2020 году пассажиропоток в целом упал на 66% — это, безусловно, самый резкий спад в истории авиации", — говорится в сообщении.

По данным IATA в региональном разрезе, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показатель пассажирских авиаперевозок упал в 2020 году на 80,3%. Пассажирские авиаперевозки в Латинской Америке снизились на 71,8%, в Европе — на 73,7%, в Африке — на 69,8%, в Северной Америке — на 75,4% и в странах Ближнего Востока — на 72,9%.