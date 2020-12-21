Мировые бизнес- гиганты поддержали разработку водородного самолета

Компания ZeroAvia планирует коммерциализировать свою технологию уже в 2023 году, совершив полеты на расстояние до 500 миль (804 км) на самолетах пассажировместимостью до 20 мест

Калифорнийский стартап, который обещает сделать полеты с нулевым выбросом углерода реальностью, получил вотум доверия от инвесторов мирового уровня.

Как передает Report со ссылкой на CNN Business, ZeroAvia, компания, разрабатывающая водородно-электрическую технологию для питания авиационных двигателей и систем, 16 декабря сообщила, что получила 21,4 млн долларов США от Amazon, Shell и Breakthrough Energy Ventures — компании, основанной Биллом Гейтсом в 2015 году. Стартап также привлек 16,3 млн долларов США от правительства Великобритании и сотрудничает с British Airways с тем, чтобы помочь британской авиакомпании ускорить переход с ископаемого топлива на водород.

Таким образом, основанная три года назад ZeroAvia всего за неделю дополнительно привлекла 37,7 млн долларов США финансирования.

«Важные достижения… позволяют авиационной отрасли начать переход от ископаемого топлива. И авиация, и финансовые рынки начинают осознавать, что водород — единственный реальный путь к крупномасштабным коммерческим полетам с нулевым уровнем выбросов», — заявил генеральный директор ZeroAvia Вал Мифтахов.

Авиакомпании сталкиваются с растущим давлением, требующим решения проблемы быстрого роста выбросов парниковых газов, способствующей глобальному потеплению и климатическим бедствиям. По данным Airbus, водородное топливо имеет решающее значение для декарбонизации воздушного транспорта, поскольку может снизить выбросы углерода в авиации на 50%.

Компания ZeroAvia планирует коммерциализировать свою технологию уже в 2023 году, совершив полеты на расстояние до 500 миль (804 км) на самолетах пассажировместимостью до 20 мест, которые обычно используются в региональной авиации. В ближайшие 10 лет стартап намерен осуществить полеты на расстояние более 1 000 миль (1 609 км) на самолетах пассажировместимостью свыше 100 мест.

Мифтахов сказал, что более 10 авиакомпаний готовятся внедрить технологию компании в 2023 году.

«Авиационная трансмиссия ZeroAvia с нулевым уровнем выбросов обладает реальным потенциалом для декарбонизации авиационного сектора. Мы надеемся, что эти инвестиции ускорят темпы инноваций», — заявила вице-президент Amazon по вопросам глобальной устойчивости во всем мире Кара Херст.

Инвестиции Amazon были сделаны через собственный Фонд климатических обязательств, который был создан в 2019 году, чтобы помочь ей самой и другим компаниям достичь нулевых чистых выбросов углерода к 2040 году, т.е. на 10 лет раньше срока, оговоренного Парижским соглашением по климату. В частности, в следующем году Amazon начнет использовать электрические развозные фургоны.

Инвестиции Royal Dutch Shell были сделаны через Shell Ventures, которая инвестирует в компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщалось ранее, в конце июня в Англии совершил полет первый пассажирский самолет на топливных ячейках. Он был разработан и построен ZeroAvia.

В середине июня европейский авиапромышленный концерн Airbus показал три концепты водородных пассажирских самолетов.