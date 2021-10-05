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Мировые авиакомпании решили сократить выбросы CO2 до нуля к 2050 году

Мировые авиакомпании решили сократить выбросы CO2 до нуля к 2050 году Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство по сокращению выбросов CO2 до нулевого уровня к 2050 году.
Инфраструктура
5 октября 2021 г. 00:46
Мировые авиакомпании решили сократить выбросы CO2 до нуля к 2050 году

Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство по сокращению выбросов CO2 до нулевого уровня к 2050 году.

Об этом, как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", говорится в сообщении Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА).

Соответствующая резолюция была одобрена в понедельник членами IATA, в которую входит 290 компаний, обеспечивающих 82% глобальных авиаперевозок.

"Мировые авиакомпании приняли важнейшее решение добиться устойчивости полетов. Восстановление активности в секторе после COVID-19 будет двигаться по пути снижения выбросов", - сказал гендиректор IATA Вилли Уолш.

Коллективные усилия авиакомпаний и меры поддержки со стороны государств должны позволить отрасли сократить выбросы до нулевого уровня к 2050 году, отметил он.

Такая задача является довольно амбициозной для сектора, только начавшего восстанавливаться после вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Декарбонизация авиационной отрасли, на долю которой приходится 2% глобальных выбросов, представляется довольно сложной, и IATA признает, что вызов является серьезным.

"Декарбонизация отрасли является реальным вызовом, поскольку у нас нет четкого решения на краткосрочную перспективу, - отметил Уолш. - Однако мы твердо уверены, что надежный путь к этой цели существует".

Среди мер, которые планируют принять авиакомпании, - активное применение экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое сейчас производится в недостаточных объемах. Кроме того, они рассчитывают на внедрение новых технологий, повышение эффективности инфраструктуры, а также использование отраслью электрических и водородных двигателей.

Уолш отметил, что два крупнейших мировых производителя самолетов - Boeing Co. и Airbus SE - делают недостаточно для разработки новых технологий с целью снижения выбросов.

Китайские авиакомпании выступали за то, чтобы перенести срок достижения цели нулевых выбросов отраслью на 2060 год. Однако, по словам Уолша, европейские авиаперевозчики уже чувствуют на себе давление и необходимость ускорить сроки реализации этой цели.

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