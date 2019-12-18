Ведущая мировая компания-перевозчик открыла представительство в Азербайджане

Одна из ведущих мировых компаний-перевозчиков – китайская COSCO Shipping Lines будет работать на рынке Азербайджана.

Как сообщает Report, местным представителем компании будет ООО ISR DTS Azerbaijan, входящее в состав ISR Holding.

Сегодня стороны подписали соответствующее соглашение.

"После долгих переговоров нам удалось получить статус официального агента COSCO Shipping Lines. Речь идет о морских и океанских контейнерных перевозках. Будут выполняться все услуги door to door ("от двери до двери")", - заявил Report проектный менеджер холдинга Джавид Ахундов.

По его словам, грузы можно перевозить двумя способами: "Один из маршрутов предполагает морскую перевозку до порта Поти, а затем через Грузию в Баку. Второе важное направление отражает инициативу "Один пояс – один путь". Сюда входит доставка китайских товаров через Казахстан на пароме по маршруту Актау-Баку, а затем транзитом через Азербайджан. То есть товары из Китая в Европу и обратно будут проходить через Азербайджан. Роль страны в сфере логистики еще больше возрастет".