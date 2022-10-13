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Минздрав завершил три тендера на 12 млн манатов

Минздрав завершил три тендера на 12 млн манатов Министерство здравоохранения завершило три открытых тендера на строительство и оснащение медоборудованием больницы в бакинском поселке Бадамдар (1), капитальный ремонт и оснащение медоборудованием роддома и детской больницы центральной районной больницы в
Инфраструктура
13 октября 2022 г. 16:13
Минздрав завершил три тендера на 12 млн манатов

Министерство здравоохранения завершило три открытых тендера на строительство и оснащение медоборудованием больницы в бакинском поселке Бадамдар (1), капитальный ремонт и оснащение медоборудованием роддома и детской больницы центральной районной больницы в Сальяне (2), строительство и оснащение медоборудованием центральной районной больницы в Самухе (3).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем первого тендера стало ООО Avant-Garde Pharma, второго и третьего – ООО Azmedtech.

Компаниям-победителям будут перечислены соответственно 3,453 млн манатов, 3,618 млн манатов и 4,783 млн манатов, в целом 11,854 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi 12 milyon manatlıq 3 tenderə yekun vurub

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