Минует ли автомобильный рынок Азербайджана глобальное подорожание?

"Азербайджан регулирует свою ценовую политику законами, охватывающими защиту прав отечественных потребителей"

В последние дни на мировом автомобильном рынке наблюдается подорожание. Так, например, в соседней России в этом месяце цены подняли 27 автопроизводителей. Chevrolet повысил цены на 1,5-5,1%, KIA – на 0,5-2,2%, Peugeot – на 1,8-2%, а УАЗ - на 0,9-1,5%. Наибольшее подорожание зафиксировано у японской марки Honda - с 2,9% до 3,3%. Suzuki повысила цены на 2,6-5,6%.

Среди автомобилей китайского производства наиболее подорожали модели "Geely" (на 0,8-6,3%, или от 15 тыс. до 150 тыс. рублей). Lada Vesta подорожала на 2-2,4%, Lada X-Ray - на 0,5-2,8%, Hyundai Solaris - на 1,6-2,4%, Citroen C4 - на 1,5-3,3%.

За последние две недели цены на автомобили Mazda выросли в среднем на 0,8-1,2%, Mitsubishi - на 0,9-2,9%, Nissan - на 1-2,4%, Subaru-на 1,1-2,1%. За 14 дней в премиальном сегменте также зафиксирован значительный рост цен на марки Lexus, Genesis и Porsche.

Report поинтересовался тем, окажет ли какое-либо влияние на азербайджанский автомобильный сегмент рост цен на мировом рынке, в частности, на российском.

Эксперт в транспортной сфере Эльдениз Джафаров рассказал Report о причинах подорожания на мировом автомобильном рынке:

"В настоящее время рост цен на автомобили наблюдается не только в России, но и во всем мире. В целом, во время пандемии цены на логистику во всем мире выросли на 2-4%. В прошлом году мы прогнозировали, что рост цен на перевозки может обернуться подорожанием автомобилей примерно на 2-4%. Мы ожидали дефицит на японские марки в 2021 году. Так и случилось. Рост цен на импорт автомобилей в Россию тоже обусловлен повышением логистических издержек. Этот процесс протекает во всем мире".

Эксперт также поделился мнением о влиянии подорожания на российском автомобильном рынке на тенденции в отечественной автоиндустрии.

"Азербайджанский автомобильный рынок не имеет ничего общего с российским. Раньше подобная взаимосвязь существовала, однако нынче ничего подобного нет. Азербайджан относится к европейской спецификации. Официальные дилеры в Азербайджане работают и в Европе. Азербайджан регулирует свою ценовую политику законами, охватывающими защиту прав отечественных потребителей. В то же время ценовая политика в Азербайджане отождествляется с ценовой политикой в Европе. Россия никак не взаимосвязана с этими процессами. В Азербайджан импортируются автомобили российского производства.

Из-за высокой стоимости логистических услуг во всем мире цены на автомобили в Азербайджане выросли на 2-4%. Ранее мы отмечали вероятность подобной тенденции. Кроме того, мы прогнозировали 5%-й рост цен на подержанные автомобили, и в настоящее время это имеет место", - добавил Э.Джафаров.

Председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов отметил Report, что возглавляемая им структура пока не идет на повышение цен:

"Наши партнеры хотят повысить цены, но мы не согласны с этим. Если обороты мировых автопроизводителей полностью вернутся в прежние объемы, вопрос роста цен на определенных рынках не будет стоять на повестке. Мы пока выжидаем и надеемся, что вопрос повышения цен обойдет нас стороной. Пока трудно сказать, сумеем ли мы удержать ситуацию, но о росте цен мы пока не задумываемся".