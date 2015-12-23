Минтранс России предлагает либерализовать авиасообщение между прикаспийскими странами

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Министерство транспорта России предлагает снять ограничения по количеству рейсов и направлений в части авиасообщения между прикаспийскими странами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов в ходе встречи министров транспорта прикаспийских государств.

"По воздушному транспорту также отмечаем существенный рост авиационных перевозок в регионе в последние годы. Мы подтверждаем целесообразность дальнейшей либерализации воздушного сообщения между нашими прикаспийскими странами, снятия ограничений по количеству авиаперевозчиков и рейсов, и расширения географии полетов с акцентом именно на наши приграничные территории", - сказал он.

Прикаспийские страны - Россия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Иран. В настоящее время полеты между Россией и прикаспийскими странами регулируются межправсоглашениями: от каждой страны совершать полеты по определенным маршрутам может ограниченное число перевозчиков.