Минтранс Казахстана: Грузоперевозки по ТМТМ за 9 месяцев увеличились на 70%

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на встрече с генеральным директором APM Terminals Poti Кристианом Рёдером обсудил развитие транспортной инфраструктуры в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на встрече с генеральным директором APM Terminals Poti Кристианом Рёдером обсудил развитие транспортной инфраструктуры в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства.

“Министр Карабаев 9 октября провел встречу с генеральным директором APM Terminals Поти Кристианом Рёдером. Основной темой встречи стало обсуждение увеличения объемов перевозок грузов и развития транспортной инфраструктуры в рамках ТМТМ”, - говорится в сообщении.

Министр также отметил значительный рост объемов перевозок по Среднему коридору на 70% за 9 месяцев 2024 года, что составило 3,4 млн тонн.

Говоря развитии Среднего коридора, Карабаев указал на рост контейнерных перевозок, которые, по его словам за 8 месяцев 2024 года достигли 34,6 тыс. ДФЭ, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также за январь-август в более, чем в 20 раз вырос транзит контейнеров из Китая.

“Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, “что позволит укрепить транспортные связи между Казахстаном и APM Terminals, а также обеспечить рост контейнерных перевозок по Транскаспийскому маршруту”, - говорится в информации.

Корпорация морского порта “APM Terminals Poti| Poti Sea Port Corporation” находится в городе Поти, Грузия, и представляет собой ключевой транспортный узел на побережье Черного моря.