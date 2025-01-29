Минторг Турции: Анкарская декларация поспособствует развитию транспортных проектов в регионе

Анкарская декларация, которая будет подписана по итогам министерского заседания Азербайджана, Турции и Узбекистана, поспособствует развитию транспортных проектов в регионе.

Анкарская декларация, которая будет подписана по итогам сегодняшнего министерского заседания Азербайджана, Турции и Узбекистана, поспособствует развитию транспортных проектов в регионе.

Как передает Report, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на 2-й трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики (торговли) и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Он подчеркнул, что за последние годы экономические, торговые и инвестиционные связи между странами значительно выросли.

"Наши страны обладают большим экономическим потенциалом, который необходимо использовать. Важно, чтобы непоколебимые братские узы отразились и в торгово-экономическом сотрудничестве, что внесет вклад в экономическое благополучие народов", - сказал он.

Болат отметил, что динамика глобальной мировой торговли и транспортных маршрутов стремительно меняется в последние годы, что еще раз продемонстрировало миру стратегическую важность Центральной Азии и Кавказского региона.

"Региональные транспортные маршруты, в том числе Средний и Зангезурский коридоры, внесут вклад в экономическое развитие трех стран и интеграцию Азии с Европой. Анкарская декларация, которую мы намерены подписать по итогам сегодняшней встречи, поспособствует развитию этих проектов, а также углублению торговых и экономических связей между Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией. Анкара, в свою очередь, останется приверженной реализации всех обязательств, взятых на себя в рамках договоренностей", - сказал он.

Болат также напомнил, что в рамках этой трехсторонней платформы в Анкаре сегодня стартовал торгово-инвестиционный бизнес-форум с участием предпринимателей трех стран, который нацелен на развитие торгового сотрудничества.