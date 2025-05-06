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Минский автозавод планирует расширять сотрудничество с Азербайджаном

Минский автозавод планирует расширять сотрудничество с Азербайджаном Минский автомобильный завод (МАЗ) отмечает наличие хороших перспектив совместного сотрудничества с Азербайджаном.
Инфраструктура
6 мая 2025 г. 15:59
Минский автозавод планирует расширять сотрудничество с Азербайджаном

Минский автомобильный завод (МАЗ) отмечает наличие хороших перспектив совместного взаимодействия с Азербайджаном.

Как передает корреспондент Report из Агдама, заявил генеральный директор МАЗ Валерий Иванкович.

"У нас очень много точек соприкосновения. Нас объединяют долгие годы совместного сотрудничества", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос Report.

Иванкович подчеркнул, что опыт, наработанный за многие годы сотрудничества с Гянджинским заводом, способствует укреплению отношений.

"На это влияет общая технологическая база, которую мы наработали при поставке шасси, при поставке пассажирской техники, а также дальнейшей доработке машин", - подчеркнул Иванкович.

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Версия на азербайджанском языке Minsk Avtomobil Zavodu Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır
Версия на английском языке Minsk Automobile Plant plans to expand cooperation with Azerbaijan

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