Министры транспорта Центральной Азии подписали меморандум в Астане

Министры транспорта Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали меморандум в Астане.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Цель меморандума - взаимодействие стран в рамках создания благоприятной среды для привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность транспортно-логистических центров.
На встрече министры транспорта бсудили актуальные вопросы сотрудничества в сферах транзитных коридоров, железнодорожных и автомобильных перевозок, а также воздушного транспорта.
По итогам мероприятия подписали Астанинское коммюнике, закрепляющее намерения сторон в дальнейшем укреплении сотрудничества. Это стало логическим продолжением подписанного в 2023 году в г. Душанбе Соглашения об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.
Также министры транспорта посетили астанинский электровозосборочный завод, где предприятием были продемонстрированы производственные возможности отечественного локомотивостроения.