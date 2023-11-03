Министр: Введение новых тарифов за парковку не означает, что государство намерено зарабатывать на этом деньги

Введение с 25 июля новых тарифов за парковку транспортных средств не означает, что государство намерено зарабатывать на этом деньги.

Введение с 25 июля новых тарифов за парковку транспортных средств не означает, что государство намерено зарабатывать на этом деньги.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, по международным отношениям и межпарламентским связям и по правам человека.

По его словам, цель штрафа - в определенной форме запретить какую-либо неправомерную деятельность: "Против нарушителей принимаются определенные меры. Вопрос о парковках является составной частью более широкой концепции. Эта концепция служит совершенствованию общественного транспорта".

Министр финансов сказал это в ответ на замечание депутата Фазиля Мустафы по поводу парковок.

В настоящее время на установленных Бакинским транспортным агентством на улицах и дорогах табличках указывается принадлежность парковочных мест государству. То есть, все существующие уличные парковочные места, снабженные соответствующими дорожными знаками, принадлежат государству. Решения относительно управления частными и внеуличными парковочными местами, тарифов и других правил может принимать собственник.