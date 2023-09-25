Министр: В Турции формируют недостающие звенья транспортной инфраструктуры для превращения Среднего коридора в новый Шелковый путь

В настоящее время в Турции реализуются проекты для формирования недостающих звеньев транспортной инфраструктуры, необходимых для превращения Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в современный Шелковый путь.

В настоящее время в Турции реализуются проекты для формирования недостающих звеньев транспортной инфраструктуры, необходимых для превращения Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в современный Шелковый путь.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры этой страны Абдулкадир Уралоглу.

Уралоглу отметил, что в этом контексте проект "Один пояс, один путь", который соединит Азию, Европу и Ближний Восток, является очень важной возможностью для Турции: "Реализация "Железного Шелкового пути" от Лондона до Пекина является одной из наших основных целей".

Министр подчеркнул, что в Турции ожидается увеличение доли железнодорожных перевозок, которая в настоящее время составляет 4%, до 11% в 2029 году и до 22% в 2053 году: "Таким образом, к 2053 году доля железных дорог в грузовых перевозках в Турции увеличится в 7 раз. Кроме того, мы стремимся увеличить долю железных дорог в международных грузоперевозках в 10 раз. В общей сложности за последние 21 год мы инвестировали в железные дороги около 880 млрд лир (32,359 млрд долларов США)".