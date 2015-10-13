​Министр: В следующем году в Азербайджане особое внимание будет уделено созданию новых сфер производства

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В следующем году в Азербайджане особое внимание будет уделено созданию новых сфер производства. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев. Он отметил, что в будущем году прогнозируется сокращение нефтяного сектора на 1,7% и рост ненефтяного сектора: "Доля ненефтяного сектора в ВВП достигнет 71%. В аграрном секторе в следующем году прогнозируется рост на 5,5%, в последующие годы - 5,2%".

Министр сообщил, что в следующем году средняя заработная плата составит 474 манатов, прожиточный минимум - 136 манатов, инфляция - 3,3%.

По его словам, в следующем году объем сектора услуг вырастет на 4,8%, в последующие годы - 5,1%.

"В 2016-2019 годах прогнозируется рост туристического сектора на 12,5% за счет привлечения местных и иностранных инвестиций и внедрения новшеств в этой сфере", - отметил Ш.Мустафаев.