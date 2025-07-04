Министр транспорта Узбекистана : Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан важен для развития транспортных связей

Министр транспорта: Визит президента Узбекистана в Азербайджан важен для развития транспортных связей

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан имеет большое значение не только для экономики и торговли, но и для развития транспортно-логистических связей.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу "Узбекистан 24" сообщил министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов.

"Потому что на сегодняшний день один из нескольких коридоров, которые осуществляют перевозку из Узбекистана - экспортно-импортные торговые и грузоперевозки, - это Средний коридор, который проходит через Азербайджан», - добавил министр.

По его словам, по договоренности с азербайджанской стороной преференции на контейнерные железнодорожные перевозки через Азербайджан продлены до конца следующего года: "На сегодняшний день действия преференции контейнерных и железнодорожных перевозок до 70% мы благодаря визитам уважаемого президента продлили до 2026 года".

Махкамов также сообщил, что Узбекистан готовится запустить собственные паромы на Каспийском море, чтобы сократить задержки грузов:

"Мы также осуществляем переговоры и работы по оперированию узбекских компаний паромами на Каспийском море, учитывая то, что увеличивается уровень грузоперевозок через Каспийское море - по 30−40 дней ожидаются паромы и задерживаются грузы. Поэтому узбекские компании совместно с турецкими компаниями решили оперировать паромами на Каспийском море".

Он добавил, что реализация проекта железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан обеспечит дополнительный транзитный объем между Узбекистаном и Азербайджаном: "Мы уже договорились о расширении и модернизации инфраструктуры - мы готовы к этому".