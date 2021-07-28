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Министр транспорта Узбекистана посетил паромное судно "Азербайджан"

Министр транспорта Узбекистана посетил паромное судно "Азербайджан" Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, а также ряд высокопоставленных лиц Казахстана посетили паромное судно "Азербайджан" типа RoPax, принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
28 июля 2021 г. 16:51
Министр транспорта Узбекистана посетил паромное судно Азербайджан

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, а также ряд высокопоставленных лиц Казахстана посетили паромное судно "Азербайджан" типа RoPax, принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, они ознакомились с судном в порту Курык в Казаxстане.

Капитан Аяз Пирмурадов предоставил гостям обширную информации о возможностях и технических показателях паромного судна. Было отмечено, что длина уникального судна составляет 154,50 метра, ширина 17,7 метра и высота 7,5 метра. В настоящее время по своей грузоподъемности паром больше, чем другие корабли на Каспийском море. Он вмещает 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 грузовых автомобилей/ TIR.

Следует отметить, что принадлежащее ASCO паромное судно было введено в эксплуатацию 1 марта текущего года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanın nəqliyyat naziri “Azərbaycan” gəmi-bərəsində olub

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