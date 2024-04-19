Министр транспорта Турции: Средний коридор сулит перспективы экономического роста для стран ЦА и Кавказа

Строительство второй железной дороги между Турцией и Болгарией увеличит потенциал Среднего коридора.

Строительство второй железной дороги между Турцией и Болгарией увеличит потенциал Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил на видео-конференции Всемирного банка "Реализация торгового и логистического потенциала Среднего коридора".

Министр А.Уралоглу подчеркнул, что с учетом растущего потенциала болгарских железных дорог, Турция и Болгария подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию второй железной дороги. С ее появлением увеличится пропускная способность грузовых перевозок с востока на запад, это также внесет значительный вклад в железнодорожный потенциал Среднего коридора.

Турецкий министр отметил, что модернизация существующей железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта реконструкции железной дороги Дивриги-Карс, являющейся продолжением ж/д Баку-Тбилиси-Карс, укрепит сообщение между Востоком и Западом и увеличит пропускную способность этого направления.

Министр также добавил, что на востоке Турции будет построена новая железная дорога, которая соединит Зангезурский коридор с национальной железнодорожной сетью Турции.

"Это дорога вместе с железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс окончательно сформирует Средний коридор", - сказал он.

А.Уралоглу подчеркнул, что Средний коридор, который служит важным мостом между Востоком и Западом, несет в себе уникальные перспективы экономического роста для стран Центральной Азии и Кавказа и даже для стран Ближнего Востока.

"Помимо увеличения грузопотоков между странами Центральной Азии, не имеющими выхода к открытому морю, будут диверсифицированы их точки доступа к мировой торговле. Турция по-прежнему полна решимости развивать и укреплять Средний коридор и прилагает усилия для увеличения торговли и сотрудничества между странами региона", - заявил министр.

Он добавил, что в Турции к 2053 году долю железнодорожных грузоперевозок планируется довести до 22% в общем объеме перевозки грузов различными видами транспорта.

"В этой связи мы часть грузов переведем с автомобильного транспорта на железную дорогу и обеспечим дополнительные мощности, необходимые для контейнерной перевозки грузов по Среднему коридору", - сказал он.

Напомним, что Средний коридор создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип "единого окна".