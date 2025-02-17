Министр транспорта и глава АЖД совершат визит в Грузию

Министр транспорта и глава АЖД совершат визит в Грузию

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и председатель "Азербайджанских железных дорог" Ровшан Рустамов завтра отправятся с официальным визитом в Грузию.

Об этом сообщает грузинское бюро Report.

Азербайджанская делегация проведет встречу с министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили. Ожидается, что стороны обсудят расширение сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и логистики, развитие региональных транзитных маршрутов и стратегические инфраструктурные проекты.