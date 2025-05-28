Министр торговли: Казахстан уделяет особое внимание развитию ТМТМ

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Казахстан уделяет особое внимание развитию Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ, Средний коридор), который приобретает все более важную и особую роль в качестве альтернативы Северному коридору вследствие перестройки логистических цепочек.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев на бизнес-форуме "Казахстан – Италия" в Астане.

"Казахстан, как страна, не имеющая выхода к морю, находится в постоянном поиске альтернативных логистических маршрутов. В этой связи особое внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного коридора или Среднего коридора, который приобретает все более важную и особую роль в качестве альтернативы Северному коридору вследствие перестройки логистических цепочек", - сказал министр.

По его информации, в 2024 году объем перевозок грузов по ТМТМ вырос на 63%, достигнув 4,1 млн тонн, а контейнерные перевозки выросли в 2,6 раза, составив 50,5 тыс. ДФЭ, что является важным показателем роста.

Шаккалиев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в расширении экономического взаимодействия с Италией: "Италия — признанный мировой лидер в сферах машиностроения, промышленного дизайна, агропрома и энерготехнологий и может принять участие в крупных проектах Казахстана".

Министр подчеркнул, что в 2024 году товарооборот между двумя странами вырос на 25% - до $19,9 млрд. При этом экспорт из Казахстана составил $18,8 млрд (+25,8%), включая нефть, ферросплавы, алюминий и сельхозпродукцию. Импорт из Италии составил $1,3 млрд (+2,2%), включал поставки продукции машиностроения, медицинские препараты и промышленное оборудование.

"Тем не менее, текущие объемы торгово-экономического взаимодействия отражают лишь часть имеющегося потенциала. Мы уверены, что открывается окно возможностей для масштабной трансформации нашего партнерства, направленного на создание совместной продукции, углубленной переработки сырья и локализации высокотехнологичных производств в Казахстане",- отметил он.

Министр предложил развивать устойчивые цепочки добавленной стоимости по принципу «Made in Kazakhstan with Italy», ориентированные на рынки ЕС, Китая, Центральной Азии и Глобального Юга.

"Для этого мы предлагаем следующие инициативы: создание отраслевых совместных кластеров в сфере машиностроения, нефтехимии, зеленой энергетики и агропромышленного комплекса. Помимо этого, размещение сборочных и сервисных центров итальянских производителей на территории специальных экономических зон Казахстана, с доступом к налоговым преференциям и соглашениям о свободной торговле (включая ЕАЭС, СНГ и ряд стран Азии)", - сказал Шаккалиев.