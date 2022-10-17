Министр: TITR может стать важным маршрутом для рынков Евросоюза

Транскаспийский международный транспортный маршрут (TITR), по которому товары доставляются через Каспийское море в Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу, может стать важным маршрутом для рынков Европейского союза (ЕС) и внести вклад в стабилизацию

Транскаспийский международный транспортный маршрут (TITR), по которому товары доставляются через Каспийское море в Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу, может стать важным маршрутом для рынков Европейского союза (ЕС) и внести вклад в стабилизацию глобальной энергетической и продовольственной безопасности.

Как передает Report, об этом сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

"Проходя транзитом через Казахстан и далее по TITR, товары достигают рынка ЕС почти вдвое быстрее, чем по морским торговым путям. В конечном итоге эта совместная инициатива может обеспечить качественные интермодальные транспортно-логистические услуги, гармонизировать трансграничные тарифы и внедрить единую IT-платформу для полной автоматизации услуг по перевозке грузов из Китая в Турцию и порты Черного моря.

Помимо этого крупного проекта, мы модернизируем инфраструктуру в пунктах пропуска, реконструируем автомагистрали, связывающие крупные населенные и производственные центры на западе страны с городами на востоке. Также полным ходом идет работа над проектом по развитию порта Курык и запуску контейнерного хаба в нашем городе Актау к 2025 году (свободная экономическая зона). Оба расположены в Каспийском море", - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день успешно расширен порт Актау и построен паромный комплекс в порту Курык, тем самым обеспечив бесперебойную и быструю доставку грузов во все порты прикаспийских стран и по международным маршрутам "Север-Юг" и TITR. Пропускная способность портов Актау и Курык сейчас превышает 21 млн тонн грузов в год.

Наконец, в порту Курык строится многофункциональный морской терминал Сарджа, который будет завершен к 2025 году. Проект предполагает строительство зернового и универсального терминалов, терминалов наливных и генеральных грузов, а также транспортно-логистического центра, продолжил К.Ускенбаев.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. На всем маршруте установлен единый тариф, реализуется принцип "единого окна", успешно курсируют контейнерные поезда.

В декабре 2020 года транзитом через Азербайджан началась отправка контейнерных поездов по маршруту TITR из Турции в Китай (город Сиань). И за короткое время этот маршрут стал пользоваться высоким спросом среди грузоотправителей, так как он отвечает требованиям скорости и стоимости доставки грузов в сравнении с альтернативными маршрутами.

Поезда успевают прибыть в пункт назначения всего за 16 дней, и согласно договоренностям, будут курсировать регулярно два раза в месяц. Эти соглашения исправно соблюдались, даже несмотря на рост цен с начала 2021 года на контейнерные перевозки в Китае. Пандемия и связанные с ней трудности в торговых отношениях, резкий рост экспорта китайских товаров в направлении США, Европы, России и других стран на фоне сокращения доставки грузов в обратном направлении, подорожание услуг судов-контейнеровозов – все эти факторы повлияли на то, что стоимость морского фрахта контейнеров также выросла.