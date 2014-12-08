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    ​Министр связи и высоких технологий Азербайджана выступил на конференции ITU-2014 в Дохе

    50% населения Азербайджана используют широкополосный интернет

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В столице Катара Дохе проходит конференция по информационно-коммуникационным технологиям ITU-2014 (International Telecommunication Union).

    Как сообщает Report, конференция посвящена вопросам развития широкополосного интернета.

    Выступивший на мероприятии генеральный секретарь ITU Хулин Жао заявил, что к 2020 году 55% населения Земли будет иметь выход к широкополосному интернету. По его словам, 90% населения сельских районов также получат выход к интернету.

    На мероприятии также выступил министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов. В своей речи он рассказал о работах в Азербайджане по расширению сети широкополосного интернета. Он отметил, что  "70% населения страны имеет выход в интернет, из них 50% пользуются широкополосным интернетом".

    Конференция завершит работу 10 декабря. 

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