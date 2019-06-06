Министр строительства России: С точки зрения градостроительства Баку совершил сумасшедший рывок - ЭКСКЛЮЗИВ

"Я неоднократно был в Баку. Считаю, что с точки зрения градостроительства город совершил сумасшедший рывок. Это современный город с хорошей городской средой, уютный, комфортный и очень безопасный". Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев в кулуарах XXIII Петербургского международного экономического форума.

"Еще не работая министром, будучи губернатором, я специально в ночное время наблюдал в центре города как выстроены вопросы безопасности. Очень безопасный город. Поразило дорожное хозяйство, как устроены дорожные развязки", - отметил он.

По словам министра, у Азербайджана очень хорошая строительная школа: "Мы все вышли из Советского Союза, но в СССР все равно было несколько направлений. Так вот Азербайджан - это одна из таких серьезных строительных школ. Вы строили не только в своей республике, но и далеко за ее пределами. Причем это не только жилищное строительство, но и гражданское, нефтяное. У вас всегда были и есть сильные специалисты".

Говоря о развитии экономических связей между Россией и Азербайджаном, Владимир Якушев подчеркнул, что отношения между нашими странами очень теплые, товарищеские: "То, что касается моего непосредственно направления - строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда - у нас с вашими коллегами есть понимание. Уверен, что мы и дальше будем двигаться в этом направлении. Тем более сейчас в рамках реализации национального проекта нам надо искать новые креативные решения. Я просто уверен, что позаимствую у своих коллег очень много интересного. Ну и естественно, мы так же поделимся с ними всем тем интересным, что есть у нас".

Игбал Рустамов