​Министр: Строительство нового сообщения Международного транспортного коридора Север-Юг имеет особое значение для Азербайджана

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Строительство нового сообщения Международного транспортного коридора Север-Юг, а также деятельность транспортного коридора Запад-Восток значимы для Азербайджана. В частности, проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс имеет большое значение для региона, страны и всей Евразии.

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта Зия Мамедов на официальной церемонии открытия 15-й Юбилейной Международной Выставке "Транспорт, Транзит и Логистика" и 6-й Каспийской международной выставки "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт".

"Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является первым в истории проектом, соединяющим Азию и Европу. Он реализуется на территории с очень сложным рельефом. Здесь построены многочисленные туннели, мосты, дорожные развязки. На сегодняшний день в мире существует большая потребность в указанных проектах", - отметил министр.

Отметим, что на выставке в Баку принимают участие 45 компаний из 7 стран. Выставка Road&Traffic 2016 создаст идеальные условия для встречи с руководителями и специалистами ведущих дорожно-строительных компаний региона, представит хорошую возможность для обмена опытом и оценки рынка, заключения перспективных контрактов и вложения инвестиций в дорожно-строительный рынок страны.