Министр: Средний коридор по железной дороге обладает потенциалом товарооборота в $75 млрд в год

Средний коридор по железной дороге обладает потенциалом для ежегодного товарооборота в 75 млрд долларов.

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ), проходящий через территорию Турции, обладает потенциалом ежегодного товарооборота в размере 75 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, об этом заявил министр Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, на Форуме глобальных транспортных коридоров, который пройдет в Турции с 27 по 29 июня, соберутся представители из 70 стран. Ключевым фокусом станет развитие Среднего коридора, как стратегической альтернативы традиционным морским маршрутам.

“Транспортные коридоры Турции становятся важной альтернативой на фоне нестабильности в Ормузском проливе. Средний коридор в 2 раза быстрее морского маршрута и примерно в 4 раза экономичнее воздушного транспорта”, - отметил министр.

Он подчеркнул, что геополитическая напряженность, в частности обострение между Ираном и Израилем, вновь подтвердила необходимость диверсификации глобальных логистических маршрутов. В рамках форума планируется проведение встреч с министрами транспорта стран, расположенных вдоль Среднего коридора, а также круглых столов с участием руководителей ведущих транспортных компаний из секторов автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

Министр сообщил, что за годы правления Партии справедливости и развития (AK Parti) Турция инвестировала около 293,5 млрд долларов США в транспортную и коммуникационную инфраструктуру.

“Средний коридор с Турцией в центре напрямую соединяет 21 страну по железной дороге и становится важным звеном глобальной торговли. Если перевозка грузов через Суэцкий канал занимает в среднем 35 дней, а через мыс Доброй Надежды - 45, то по Среднему коридору этот срок сократится до менее чем 15 дней”, - заявил А. Уралоглу.

Как отметил министр, в настоящий момент продолжаются работы на ключевых участках железнодорожной сети протяженностью 651 км (включая Халкалы–Капыкуле, Гебзе–Кёсекёй, Еркей–Кайсери, Карс–Аралык–Дилуджу, Сивас–Зара), а также прорабатываются новые проекты общей протяженностью 1394 км.

“Ожидается, что благодаря этим инвестициям ежегодный объем перевозок по Среднему коридору достигнет 6,5 млн тонн. Только по железнодорожной составляющей маршрута заложен потенциал годового товарооборота на уровне 75 млрд долларов США”, - сказал А. Уралоглу.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.