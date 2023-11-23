Министр: Средний коридор означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 18-й сессии Руководящего совета SPECA в Баку.

Министр отметил, что Азербайджан не просто играет транзитную роль в Среднем коридоре, но и предпринимает шаги для повышения его эффективности: "Азербайджанские порты в Каспийском море являются важной частью этого маршрута. Они позволяют сократить сроки и транспортные издержки. Сотрудничая с нашими региональными партнерами, мы создаем условия для перевозок грузов из стран, не входящих в регион".