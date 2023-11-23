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Министр: Средний коридор означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA

Министр: Средний коридор означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).
Инфраструктура
23 ноября 2023 г. 12:12
Министр: Средний коридор означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) означает оживление экономики и больше возможностей для связи между странами SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 18-й сессии Руководящего совета SPECA в Баку.

Министр отметил, что Азербайджан не просто играет транзитную роль в Среднем коридоре, но и предпринимает шаги для повышения его эффективности: "Азербайджанские порты в Каспийском море являются важной частью этого маршрута. Они позволяют сократить сроки и транспортные издержки. Сотрудничая с нашими региональными партнерами, мы создаем условия для перевозок грузов из стран, не входящих в регион".

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Версия на английском языке Minister: Middle Corridor creates more connectivity opportunities for SPECA countries
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Orta dəhliz SPECA ölkələri üçün daha çox əlaqə imkanları deməkdir"

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