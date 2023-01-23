Министр: С Евросоюзом обсуждены концепции "умного города" и "умного села"

С Евросоюзом обсуждены концепции "умного города" и "умного села", а также подготовка специалистов в сфере ИКТ в Азербайджане.

С Евросоюзом обсуждены концепции "умного города" и "умного села", а также подготовка специалистов в сфере ИКТ в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в Twitter.

Он отметил, что провел встречи с послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом и руководителем представительства Евросоюза в Азербайджане, послом Петером Михалко: "В ходе встреч были обсуждены вопросы текущего и перспективного сотрудничества в сфере транспорта и цифрового развития. Мы поговорили о развитии Среднего коридора, концепции "умного города" и "умного села", подготовке специалистов в сфере ИКТ".