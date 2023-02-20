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Министр разъяснил пути решения проблемы такси в Азербайджане

Министр разъяснил пути решения проблемы такси в Азербайджане Отсутствие требований к водителям такси в Азербайджане не позволяет контролировать ключевые моменты.
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 20:52
Министр разъяснил пути решения проблемы такси в Азербайджане

Отсутствие требований к водителям такси в Азербайджане не позволяет контролировать ключевые моменты.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил в интервью REAL TV.

По его словам, отмена лицензий оказала как положительное, так и отрицательное влияние на экономику: “Одно из них мы видим сегодня именно в перевозках такси. Сегодня 90% таксистов осуществляют свою деятельность через различные онлайн-платформы или агрегаторы.

Законодательство не регулирует такой вид деятельности. Для получения "Знака отличия", пришедшего на смену лицензиям, не предъявляются какие-либо требования ни в отношении водителя, ни в отношении автомобиля. Это, с одной стороны, увеличивает конкуренцию на рынке. В результате этого мы видим, что цены довольно низкие. Это, естественно, служит интересам населения. Но в таком случае мы не можем контролировать такие ключевые моменты, как уровень профессионализма водителей, их этичность, техническое состояние автомобилей".

Р. Набиев подчеркнул, что по этой причине вопросы, связанные с количеством такси и парковкой, должны рассматриваться конкретно в контексте мобильности на примере города Баку: "Количество маршрутов общественного транспорта, территории, по которым они проходят, наличие станций метро, узлов и т.д. - все эти факторы вместе должны определять требования к такси”.

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Версия на азербайджанском языке Nazir ölkədə taksi probleminin həlli yollarını açıqlayıb

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