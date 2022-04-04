Министр Рашад Набиев: Наблюдается положительная динамика роста грузоперевозок по БТК

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Грузию посетил железнодорожную станцию Ахалкалаки.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Грузию посетил железнодорожную станцию Ахалкалаки.

Как передает Report, об этом сообщил сам министр.

"С целью ознакомления с работой, проделанной по проекту железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), мы посетили станцию Ахалкалаки, осмотрели объекты инфраструктуры на этой территории. Наблюдается положительная динамика роста грузоперевозок по БТК", - отметил министр.

Баку-Тбилиси-Карс (БТК) был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия обеспечивает соединение железнодорожных сетей Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет более чем вдвое сократить время на перевозку грузов и облегчает выход на европейские и мировые рынки стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.