​Министр: Проведенные работы увеличивают надежду на скорейшее завершение строительства железнодорожной линии Иран-Азербайджан

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан принимает участие в строительстве железнодорожной линии между иранскими городами Рашт и Астара.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом в интервью журналистам сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время знакомства со строительством терминала и железной дороги Астара (Иран) и Астара (Азербайджан) в иранской провинции Гилан.

По его словам, на заседаниях ирано-азербайджанской экономической комиссии была отмечена важность завершения строительства коридора "Север-Юг".

Ш.Мустафаев сказал, что цель его визита в Иран заключается в знакомстве со строительством железной дороги Газвин-Рашт-Астара в рамках транспортного коридора "Север-Юг": "В строительстве железной дороги Газвин-Рашт есть продвижение на 90%. Это увеличивает надежды на скорейшее завершение строительства железной дороги, пролегающей через иранскую и азербайджанскую Астару".

Отметим, что уже около 10-ти лет Иран занимается строительством 205-километровой железнодорожной линии Газвин-Рашт-Анзали. Железнодорожный маршрут сложный и состоит из 22-х туннелей и 15-ти специальных мостов. Линию планировалось сдать в начале 2015 года.

Напомним, что в 2013 году официальные представители Ирана заявляли, что строительство железнодорожной линии Газвин-Рашт-Астара завершится в марте 2014 года.

Железнодорожная линия Газвин-Рашт-Астара является частью транспортного коридора "Север-Юг" и строительство железной дороги осуществляется Азербайджаном, Россией и Ираном.

На строительные работы предусматривается вложить инвестиции в 400 млн. долларов. Планируется, что по этому коридору на первом этапе будет перевезено до 6 млн. тонн, а в будущем до 15-20 млн. тонн груза.