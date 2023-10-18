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Министр: Продолжаются работы по кадастровому учету земель на освобожденных территориях

Министр: Продолжаются работы по кадастровому учету земель на освобожденных территориях Продолжаются работы по государственному кадастровому учету земель в рамках реализации I Государственной программы по "Большому возвращению" на освобожденные от оккупации территории.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 16:48
Министр: Продолжаются работы по кадастровому учету земель на освобожденных территориях

Продолжаются работы по государственному кадастровому учету земель в рамках реализации I Государственной программы по "Большому возвращению" на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

"В рамках землеустроительных работ проведены полевые межевые работы на площади 718 406,5 га. Завершены работу по Зангиланскому (70 860 га), Губадлинскому (79 876 га), Кяльбаджарскому (195 406 га), Джебраильскому (104 936,5 га) и Лачынскому (177 417 га) районам, данные переведены в соответствующую кадастровую систему. Продолжаются работы по Физулинскому (45 636 га) и Агдамскому (44 275 га) районам", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan dövlət torpaq kadastr uçotu işləri açıqlanıb

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