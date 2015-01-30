Министр по чрезвычайным ситуациям принял граждан в Физули

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и согласно графику приема граждан в регионах руководителями центральных органов исполнительной власти, 30 января министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принял в городе Горадиз граждан из этого региона.

Как сообщает Report, на приеме, состоявшемся в Мугамном центре с участием руководителей соответствующих исполнительных структур министерства, были рассмотрены обращения жителей Физулинского, Агджабединского, Бейляганского и Ходжавендского районов, а также размещенных в этих районах вынужденных переселенцев.

21 гражданин был принят лично министром Кямаледдином Гейдаровым. Кроме того, заместителями министров, руководителями соответствующих главных управлений и структур министерства были приняты 116 граждан в связи с кадровыми вопросами, по другим вопросам - 147 человек.

Каждое обращение было внимательно выслушано. Часть обращений граждан была решена на месте. Для законодательного и оперативного решения ряда вопросов, требующих разбирательства, соответствующим структурным руководителям даны поручения.

Обращения, не касающиеся полномочий министерства по чрезвычайным ситуациям, были зарегистрированы для передачи в соответствующие структуры, в этой связи среди граждан проведено обстоятельное разъяснение.

Пришедшие на прием жители районов выразили удовлетворение условиями, созданными для непосредственной встречи с министром, и поблагодарили за это инициатора региональных приемов - Президента Ильхама Алиева.