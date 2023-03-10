Министр: Новые транспортные коридоры на освобожденных территориях принесут пользу всему региону

Новые транспортные коридоры, которые будут созданы на освобожденных территориях Азербайджана, принесут пользу странам региона, в том числе Армении. Одним словом, эти коридоры будут общеполезными.

Новые транспортные коридоры, которые будут созданы на освобожденных территориях Азербайджана, принесут пользу странам региона, в том числе Армении. Одним словом, эти коридоры будут общеполезными.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал во время выступления на панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне" в рамках X Глобального Бакинского форума.

Министр подчеркнул, что на освобожденных территориях продолжается строительство железнодорожных и автомобильных дорог: "Мы уверены, что эти коридоры будут полезны для всех, для Европы и для региона".