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Министр: Новые транспортные коридоры на освобожденных территориях принесут пользу всему региону

Министр: Новые транспортные коридоры на освобожденных территориях принесут пользу всему региону Новые транспортные коридоры, которые будут созданы на освобожденных территориях Азербайджана, принесут пользу странам региона, в том числе Армении. Одним словом, эти коридоры будут общеполезными.
Инфраструктура
10 марта 2023 г. 15:59
Министр: Новые транспортные коридоры на освобожденных территориях принесут пользу всему региону

Новые транспортные коридоры, которые будут созданы на освобожденных территориях Азербайджана, принесут пользу странам региона, в том числе Армении. Одним словом, эти коридоры будут общеполезными.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал во время выступления на панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне" в рамках X Глобального Бакинского форума.

Министр подчеркнул, что на освобожденных территориях продолжается строительство железнодорожных и автомобильных дорог: "Мы уверены, что эти коридоры будут полезны для всех, для Европы и для региона".

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Версия на английском языке Minister: New transport corridors to be created in liberated areas will be useful for region's countries
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azad edilən ərazilərdə yaradılacaq yeni nəqliyyat dəhlizləri bölgə ölkələri üçün faydalı olacaq"

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