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Министр: На освобожденных от оккупации территориях в транспортную сферу вложены значительные инвестиции

Министр: На освобожденных от оккупации территориях в транспортную сферу вложены значительные инвестиции "В 2022 году в расширение, диверсификацию как дорожной инфраструктуры, так и железнодорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях были вложены значительные инвестиции".
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 16:15
Министр: На освобожденных от оккупации территориях в транспортную сферу вложены значительные инвестиции

"В 2022 году в расширение, диверсификацию как дорожной инфраструктуры, так и железнодорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях были вложены значительные инвестиции".

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал в интервью REAL TV.

По словам министра, уже подчеркнуто, что Зангезурский коридор является приоритетом для развития Азербайджана и всего региона: "Здесь хотел бы конкретно упомянуть железную дорогу Горадиз-Агбенд. Большая часть работ в связи с железной дорогой была завершена в 2022 году. Мы планируем полностью завершить этот проект, по меньшей мере, азербайджанскую его часть в 2023-2024 гг.".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə nəqliyyat sahəsinə əhəmiyyətli investisiyalar yatırılıb”

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