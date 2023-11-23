Министр: Компании из стран SPECA проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне

Компании из стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне.

Компании из стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на 18-й сессии Руководящего совета SPECA в Баку.

Министр также отметил, что были созданы Азербайджано-Узбекская совместная инвестиционная компания и Азербайджано-Кыргызский фонд развития: "Мы реализуем множество проектов в области автомобильной промышленности, судостроения, сельского хозяйства. В частности, проекты реализуются в хлопководстве, шелководстве, садоводстве и животноводстве".