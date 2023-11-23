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Министр: Компании из стран SPECA проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне

Министр: Компании из стран SPECA проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне Компании из стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне.
Инфраструктура
23 ноября 2023 г. 12:36
Министр: Компании из стран SPECA проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне

Компании из стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) проявляют интерес к Алятской свободной экономической зоне.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на 18-й сессии Руководящего совета SPECA в Баку.

Министр также отметил, что были созданы Азербайджано-Узбекская совместная инвестиционная компания и Азербайджано-Кыргызский фонд развития: "Мы реализуем множество проектов в области автомобильной промышленности, судостроения, сельского хозяйства. В частности, проекты реализуются в хлопководстве, шелководстве, садоводстве и животноводстве".

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Версия на английском языке Minister: Companies from SPECA countries interested in Azerbaijan's Alat Free Zone
Версия на азербайджанском языке Nazir: "SPECA ölkələrinin şirkətləri Ələt Azad İqtisadi Zonasına maraq göstərir"

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