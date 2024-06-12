Министр: К 2040 году спрос на авиаперевозки удвоится

К 2040 году спрос на авиаперевозки, согласно отчету Global Air Transport Outlook Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), вырастет вдвое или в среднем на 3,4% в год.

К 2040 году спрос на авиаперевозки, согласно отчету Global Air Transport Outlook Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), вырастет вдвое или в среднем на 3,4% в год.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Всемирном саммите по аэронавигации CANSO в Баку.

"Резкий рост конфликтов и политической нестабильности в различных регионах препятствует обеспечению безопасности и координации воздушного движения. Кроме того, обязательства отрасли по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году возлагают дополнительную ответственность. Учитывая значительное давление, создаваемое этими факторами, члены CANSO, контролирующие 90% воздушного движения по всему миру, должны использовать коллективный опыт и прилагать совместные усилия для обеспечения устойчивых и безопасных глобальных авиаперевозок", - сказал он.