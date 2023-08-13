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Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев посетил Бакинский международный морской торговый порт Говсан.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев посетил Бакинский международный морской торговый порт Говсан. Сегодня делегация из Казахстана во главе с министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Маратом Карабаевым совершила визит в Бакинский международный морской торговый порт Говсан. В состав делегации вошли "Актауский морской северны
Инфраструктура
13 августа 2023 г. 11:05
Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев посетил Бакинский международный морской торговый порт Говсан.

Сегодня делегация из Казахстана во главе с министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Маратом Карабаевым совершила визит в Бакинский международный морской торговый порт Говсан. В состав делегации вошли "Актауский морской северный терминал", "Порт Курык", SEMURG Invest, PTC Holding, Kaskor Transservis, Caspian offshore and marine construction, Kaspi Grain Way, Transkom, Capital industry, DAR rail, KTZ Express многие другие. На мероприятии делегацию сопровождал Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Алим Байель.

Как передает Report, гостям была устроена экскурсия по территории порта, после чего делегацию сопроводили в конференц-зал административного здания порта.

Директор порта Рашад Дашдамиров презентовал гостям информацию об истории, мощностях и грузообороте порта. В ходе встречи сторонами были обсуждены вопросы расширения сотрудничества, увеличения грузопотоков и решения имеющихся проблем. В том числе были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках проекта "Транскаспийского международного транспортного маршрута".

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Версия на английском языке Kazakh minister visits Baku Int'l Sea Trade Port Hovsan

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