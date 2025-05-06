Министр финансов: Запуск Зангезурского коридора укрепит региональное сотрудничество

16:36 Азербайджан путем открытия Зангезурского коридора стремится укрепить региональное сотрудничество с соседними странами.

Азербайджан путем открытия Зангезурского коридора стремится укрепить региональное сотрудничество с соседними странами.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом заявил министр финансов Азербайджана, член Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) Сахиль Бабаев на 58-м ежегодном собрании АБР в Милане (Италия).

По его словам, Зангезурский коридор является стратегической инициативой, которая служит укреплению региональной связи и экономической интеграции: "Этот коридор играет важную роль в соединении Азии и Европы и упрощает перемещение товаров, услуг и людей по всему региону. Инвестируя в данный коридор, Азербайджан стремится открыть новые экономические возможности и содействовать устойчивому развитию".

Министр также добавил, что Азербайджан предпринимает активные шаги по укреплению своих позиций в качестве важного регионального логистического узла на коридоре Восток-Запад, инвестируя значительные средства в ключевые инфраструктурные проекты, такие как железные дороги, порты и автомагистрали: "В частности, проекты завершения модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и расширения Бакинского международного морского торгового порта имеют большое значение с точки зрения расширения торговли и транзита между Восточной, Центральной и Южной Азией и Европой. В то же время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические регионы Азербайджана имеют особое стратегическое значение в рамках Центрального коридора, еще больше усиливая роль Азербайджана в региональной взаимосвязанности и экономической интеграции".

Помимо этого, С.Бабаев подчеркнул важную роль Азиатского фонда развития (АФР) в борьбе с изменением климата и поддержке беднейших и наиболее уязвимых стран региона.

"Хочу объявить, что Азербайджан предпринял необходимые шаги для внесения в АФР в общей сложности $2 млн", - добавил министр финансов.