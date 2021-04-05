Министр финансов Грузии посетил таможенный пункт на границе с Азербайджаном

Л.Хуцишвили поблагодарил таможенников за то, что они достойно справляются со своими обязанностями

Новый министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили посетил таможенно-пропускной пункт "Красный мост" на границе с Азербайджаном.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве финансов Грузии.

Министр вместе с начальником таможенной службы Леваном Какава ознакомился с условиями и режимом работы на станции.

Л.Хуцишвили поблагодарил таможенников за то, что они достойно справляются со своими обязанностями: "Таможенно-пропускной пункт "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе работает 24 часа в сутки, несмотря на условия пандемии.

На территории Грузии осуществляется обработка и оформление международных грузов. Благодарим наших таможенников за их работу".

Л.Хуцишвили был назначен министром финансов 1 апреля. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Иване Мачавариани.