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Министр финансов Грузии посетил таможенный пункт на границе с Азербайджаном

Министр финансов Грузии посетил таможенный пункт на границе с Азербайджаном Л.Хуцишвили поблагодарил таможенников за то, что они достойно справляются со своими обязанностями
Инфраструктура
5 апреля 2021 г. 15:24
Министр финансов Грузии посетил таможенный пункт на границе с Азербайджаном

Новый министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили посетил таможенно-пропускной пункт "Красный мост" на границе с Азербайджаном.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве финансов Грузии.

Министр вместе с начальником таможенной службы Леваном Какава ознакомился с условиями и режимом работы на станции.

Л.Хуцишвили поблагодарил таможенников за то, что они достойно справляются со своими обязанностями: "Таможенно-пропускной пункт "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе работает 24 часа в сутки, несмотря на условия пандемии.

На территории Грузии осуществляется обработка и оформление международных грузов. Благодарим наших таможенников за их работу".

Л.Хуцишвили был назначен министром финансов 1 апреля. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Иване Мачавариани.

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Версия на английском языке Georgian Finance Minister visits customs checkpoint on border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın maliyyə naziri Azərbaycanla sərhəddəki gömrük məntəqəsində olub

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