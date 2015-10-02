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    ​Министр финансов Азербайджана выступает против приватизации государственных авиакомпаний

    Самир Шарифов: Частные авиакомпании часто разоряются и государство вынуждено поддерживать их

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Идея приватизации ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не является удачной". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов: "Частные авиакомпании часто разоряются и государство вынуждено поддерживать их.

    Например, в США есть три такие компании. Правительство постоянно оказывает им помощь. В других странах эти компании осуществляют деятельность за счет субсидий", - подчеркнул министр.

    Что касается приватизации сектора общественного транспорта, С.Шарифов отметил, что этот вопрос может быть рассмотрен: "Частный сектор уже участвует в этой сфере. Так, практически весь наземный транспорт является частным. Просто мы должны провести определенные работы по регулированию данной сферы".  

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