​Министр финансов Азербайджана выступает против приватизации государственных авиакомпаний

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Идея приватизации ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не является удачной".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов: "Частные авиакомпании часто разоряются и государство вынуждено поддерживать их.

Например, в США есть три такие компании. Правительство постоянно оказывает им помощь. В других странах эти компании осуществляют деятельность за счет субсидий", - подчеркнул министр.

Что касается приватизации сектора общественного транспорта, С.Шарифов отметил, что этот вопрос может быть рассмотрен: "Частный сектор уже участвует в этой сфере. Так, практически весь наземный транспорт является частным. Просто мы должны провести определенные работы по регулированию данной сферы".