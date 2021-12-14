Министр экономики: Восстановление железной дороги Горадиз-Джульфа создает новые возможности

Мы ожидаем открытия Зангезурского коридора для беспрепятственного движения транспортных средств и грузов между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот коридор окажет положительное влияние на экономику Азербайджана, особенно на развитие освобожденн

Мы ожидаем открытия Зангезурского коридора для беспрепятственного движения транспортных средств и грузов между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот коридор окажет положительное влияние на экономику Азербайджана, особенно на развитие освобожденных от оккупации районов, охватывающих основную часть маршрута.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме.

“Этот коридор будет играть роль важного узла для транзитных маршрутов. Восстановление железной дороги Горадиз-Джульфа создает новые возможности для маршрута Азербайджан-Иран-Турция”, - сказал он.