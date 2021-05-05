Министр экономики: Для Азербайджана наступила новая эра

Создание новых транспортных и экономических коридоров, особенно Зангезурского коридора, входят в список приоритетов

Азербайджан, будучи важным транспортным узлом в регионе, постоянно совершенствует трансграничные и транзитные процедуры и логистику, переводит логистическую систему и торговые процессы в цифровую форму.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе онлайн-заседания высокого уровня Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) «20 лет CAREC: переосмысление регионального сотрудничества посредством цифровой трансформации», проходящего во время ежегодного общего собрания АБР.

«Возможно, вы знаете, что для региона и, в частности, для Азербайджана наступила новая эра. Восстановление и развитие территорий, освобожденных от почти 30-летней оккупации Арменией, включая создание необходимой инфраструктуры, создание стимулов для развития бизнеса и создание новых транспортных и экономических коридоров, особенно Зангезурского коридора, входят в список приоритетов нашей экономической деятельности на долгие годы. Эти мероприятия, безусловно, будут способствовать укреплению регионального сотрудничества», - сказал министр.

Реконструкция региона будет проводиться как за счет государственных инвестиций, так и с привлечением частных средств. Для инвесторов будут созданы привлекательные условия, при этом открытость азербайджанской стороны к иностранным инвестициям не означает, что она не может обойтись без них, сказал ранее М.Джаббаров. В 2021 году правительство Азербайджана намерено потратить на восстановление региона около 1,5 млрд долларов США в виде государственных инвестиций.

По его словам, помимо сельского хозяйства в регионе будут развиваться туризм и горнорудная промышленность – Азербайджану по итогам войны отошло 2/3 золоторудного месторождения “Союдлю” (Зод) в Кельбаджарском районе.

На экономику региона повлияет и воссоздание Нахчыванского транспортного коридора и восстановление железной дороги из Азербайджана в Турцию через Армению и Нахчыван. Восстановление сообщения с Нахчыванью выгодно всем странам региона, отмечает М.Джаббаров, в том числе и Армении.

По мнению экономистов, в течение 10 лет Баку потратит на восстановление Карабаха около 60 млрд долларов США.

Напомним, что открытие Зангезурского коридора окажет влияние на экономику тюркоязычных стран с объемом номинального ВВП более 1,1 трлн долларов США, а также создаст условия для повышения значения транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Это обеспечит выход Нахчывана через основную территорию Азербайджана в эти транспортные коридоры. В частности, это важно с точки зрения обеспечения доступа нахчыванских бизнесменов к транспортному коридору Восток-Запад. Коридор также укрепит связи с эксклавом Азербайджана - Нахчыванской АР и Турцией, еще больше повысит геоэкономическое значение нашей страны. Самое главное, что через много лет тюркский мир снова объединится через Зангезурский коридор.