Министр: Азербайджан не полностью использует свой транзитный потенциал

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан обладает высоким потенциалом в сфере транзита и грузоперевозок, однако в настоящее время этот потенциал используется не полностью. Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики и промышленности, председатель Координационного совета по транзитным грузоперевозкам Шахин Мустафаев в интервью газете "Азербайджан".

Ш.Мустафаев отметил, что, несмотря на ряд преимуществ транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, охватывающего Китай-Центральную Азию-Каспийское море-Азербайджан-Грузию и Черное море, в последнее время наблюдается сокращение объема грузоперевозок по коридору: "В азербайджанской части коридора в течение 2010-2014 гг. годовой объем транзитных грузоперевозок сократился на 45% - с 8,3 до 4,5 млн. тонн. Это связано со слабым координированием грузоперевозок странами, входящими в транспортный коридор, несовершенством процедур и отсутствием конкурентоспособных тарифов на грузоперевозки".

По словам министра, это самый короткий и, следовательно, более выгодный маршрут между Китаем и Европой: "Сроки транзита по коридору Европа-Кавказ-Азия протяженностью 4 200 км составляют 14 дней. Расширение торговых связей между Азией и Европой создает большие возможности для развития коридора Европа-Кавказ-Азия, проходящего через территорию Азербайджана. После введения в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет обеспечен непосредственный выход в Европу по суше".