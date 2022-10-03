Министерство цифрового развития и транспорта подготовит предложения по пассажироперевозкам

Кабинет министров поручил Министерству цифрового развития и транспорта подготовить предложения в сфере пассажироперевозок.

Кабинет министров поручил Министерству цифрового развития и транспорта подготовить предложения для регулирования пассажироперевозок.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве.

"Частные транспортные компании, действующие в сфере пассажирских перевозок, обратились с просьбой устранить существующие проблемы в общественном транспорте, ускорить полный переход на безналичную оплату, пересмотреть тарифную (ценовую) политику в этой сфере. С учетом необходимости комплексного подхода для оптимального решения по этим вопросам Кабинет министров поручил министерству создать рабочую группу, состоящую из представителей всех заинтересованных госструктур, крупных перевозчиков. Группа должна подготовить предложения по путям решения поднятых вопросов и представить их правительству", - отмечается в сообщении.