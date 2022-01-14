Министерство: Билет на автобус из регионов в Баку можно будет приобрести онлайн

Бакинский международный автовокзальный комплекс осуществляет продажу билетов только из Баку в регионы. В обратном направлении билеты на междугородние рейсы можно приобрести только на автовокзалах в регионах.

Бакинский международный автовокзальный комплекс осуществляет продажу билетов только из Баку в регионы. В обратном направлении билеты на междугородние рейсы можно приобрести только на автовокзалах в регионах.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта в ответ на запрос Report.

В заявлении министерства говорится, что после создания информационной системы AYNA эта проблема будет решена: “Все информационные системы будут объединены в единый центр. Подробная база данных о пассажирских и грузовых перевозках по стране позволит применять более эффективные нормы регулирования в сфере автомобильного транспорта. После этого можно будет осуществлять онлайн-продажу билетов во все города и районы республики в обоих направлениях”.

В министерство отметили, что автобусные поездки в Нахчыван добавлен в список международных рейсов, поскольку маршрут Баку-Нахчыван проходит через территорию Ирана: "Регистрация осуществляется по общегражданским паспортам, как и при поездках в зарубежные страны. Перевозчики, осуществляющие рейс, также будут обеспечены разрешениями, предусмотренными для международных поездок”.

Следует отметить, что продажа билетов онлайн с сайта Бакинского международного автовокзала доступна только на направления из Баку в регионы.