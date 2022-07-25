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Министерство: В течение двух недель все три украинских порта заработают

Министерство: В течение двух недель все три украинских порта заработают Первые корабли из разблокированных портов Украины могут уйти в течение четырех дней.
Инфраструктура
25 июля 2022 г. 17:24
Министерство: В течение двух недель все три украинских порта заработают

Первые корабли из разблокированных портов Украины могут быть отправлены в течение четырех дней.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

В Министерстве инфраструктуры считают, что в течение двух недель все три порта заработают.

"В соответствии с инициативой должен быть создан совместный координационный центр. Мы готовы направить своих людей уже завтра. Надеемся, что другие стороны тоже готовы сделать это быстро. Как только центр будет создан мы сможем открыть первый порт, а затем поочередно еще два. С координационными центрами будут взаимодействовать администрации наших портов. Наши порты и портовые оператору будут формировать планы обработки судов и осуществлять все операции. Задача координационного центра – наблюдение и координация", - заявил он.

Васьков отметил, что есть судовладельцы, которые уже готовы отправить суда.

В течение нескольких дней Администрация морских портов Украины сообщит заинтересованным сторонам, каким образом будет осуществляться вход и выход судов. Сейчас военно-морские силы и вооруженные силы Украины согласовывают соответствующую схему. Службы Министерства инфраструктуры будут помогать судам сначала.

Первым открытым портом будет Черноморск, затем Одесса, затем Южный.

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Версия на английском языке Ministry: All three Ukrainian ports to resume operations within two weeks

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